21.02 06:21 MIGnews.com

Россия будет поставлять танки Т-90МС на Ближний Восток

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Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. В ближайшее время планируется заключить еще один. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выставки IDEX-2017.В какую именно страну Ближнего Востока будут поставлять танки не разглашается.По словам чиновника, контракт был подписан в декабре. Ему предшествовал ряд тестовых испытаний техники.Танк Т-90МС является экспортным вариантом танка Т-90АМ, разработанного для российских Вооруженных сил. Т-90МС был представлен публике в 2011 году на полигоне в Нижнем Тагиле в рамках Восьмой международной выставки вооружений Russian Expo Arms. Производством боевой машины занимается корпорация "Уралвагонзавод".