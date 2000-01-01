Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 21.02 06:21   MIGnews.com

Россия будет поставлять танки Т-90МС на Ближний Восток

Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. В ближайшее время планируется заключить еще один. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе выставки IDEX-2017.

В какую именно страну Ближнего Востока будут поставлять танки не разглашается.

По словам чиновника, контракт был подписан в декабре. Ему предшествовал ряд тестовых испытаний техники.

Танк Т-90МС является экспортным вариантом танка Т-90АМ, разработанного для российских Вооруженных сил. Т-90МС был представлен публике в 2011 году на полигоне в Нижнем Тагиле в рамках Восьмой международной выставки вооружений Russian Expo Arms. Производством боевой машины занимается корпорация "Уралвагонзавод".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:44
Трамп ждет результатов повышения военных расходов в Европе
07:35
В facebook объявлена охота на арабов, служащих в ЦАХАЛе
07:05
Иран готовит "ошеломительный ответный удар"
07:04
Частный самолет упал на торговый центр в Австралии
05:29
ОАЭ хотят построить город на Марсе
04:38
Ученые: восемь регионов России уйдет под воду
03:30
Телефон Гитлера продали почти за четверть миллиона
02:45
Песков назвал причины признания паспортов ДНР и ЛНР
01:09
Власти ОАЭ покупают российские Су-35
00:32
Почему мужчины с румянцем притягивают женщин
23:37
Билл Гейтс предложил обложить роботов подоходным налогом
22:23
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
21:55
Из Хайфы в Нацерет-Илит запустят легкорельсовый поезд
21:39
В штабе партии Марин Ле Пен прошел обыск
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus