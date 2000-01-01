20.02 17:21 MIGnews.com

Внутренняя миграция: Граждане покидают Иерусалим и Тель-Авив

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Столица Израиля страдает от оттока населения. Речь, конечно же, не идет (по крайней мере пока) о великом исходе, но население Иерусалима, по крайней мере, не растет. В 2015 году 18.126 жителей покинули город, и только 10.725 человек стали его жителями.Куда переезжают те, кому надоел воздух столицы? Согласно данным Центрального статистического бюро, 2.740 человек решили оставить городскую жизнь и поселиться в деревнях и поселках, а 15.390 человек переселились в другие города. Наибольшее количество, 1.970 человек, переехали в Бейт-Шемеш. Вторая по численности группа перебралась в Тель-Авив — 1.540 человек. 1.070 человек переехали в поселение Гиват-Зеэв, 930 в Бейтар-Илит, 600 в Бней-Брак. 560 бывших жителей Иерусалима выбрали для проживания Модиин-Макабим-Реут, 500 в Маале-Адомим, 390 в Мевасерет Цион и 380 человек переехали в Хайфу.Что касается новых столичных жителей, то из 10.275 человек 630 прибыли из Бней-Брака, 600 из Тель-Авива, 570 из Бейт-Шемеша, 450 из Маале Адумим и 370 из Бейтар-Илит.Не растет и приморский Ашдод, который в 2015 году покинули 5.640 жителей. 1.030 из них переехали в соседний Ашкелон, а 690 в соседний же Ган Явне. 340 жителей переехали в Тель-Авив, 300 в Иерусалим, 230 в Бней-Брак и 230 в Ришон ле Цион.Из Хайфы уезжают в основном в Тель-Авив, который принял 820 бывших хайфовчан. Хайфа находится на третьем месте в Израиле по количеству покинувших жителей. Многие жители города предпочитают близлежащие населенные пункты: 590 человек переехали в Кирьят-Моцкин, 560 в Кирьят- Ата, 440 в Кирьят-Биялик, 430 в Кирьят-Ям. На четвертом месте по оттоку жителей находится Тель-Авив, из которого перебираются в более доступные города Гуш-Дана. В 2015 году 2.310 человек перебрались в Рамат-Ган, 1.330 в Холон, 1.310 — в Гиватаим. Еще 1.030 выбрали Бат-Ям и 1.020 Герцлию. В Петах-Тикву уехали 960 жителей города, который не спит, 920 – в Ришон ле Цион.Ультраортодоксальный Бней-Брак тоже теряет жителей. Среди покинувших его в 2015 году, 800 уехали в Петах-Тикву и 630 в Иерусалим.Среди городов, население которых выросло в 2015 годом, лидирует Бейт-Шемеш с приростом населения в 1.917 человек. На втором месте находится Ход ха Шарон, принявший 650 жителей из Тель-Авива, 390 из соседней Кфар-Сабы и 300 из соседней же Раананы, 240 из Петах-Тиквы, 220 из Рамат-Гана, 190 из Герцлии, 100 из Рамат ха Шарона. На третьем месте по количеству новых жителей расположилась Петах-Тиква, которая в последние годы превратилась в альтернативу крупным городам Гуш-Дана. Из Тель-Авива в Петах-Тикву переехали в 2015 году 950 человек, из Рамат-Гана 870 и 800 из Бней-Брака.Еще в пятерке растущих городов Ашкелон, в который только из соседнего Ашдода перебрались 1.030 человек, и Явне, который стал альтернативой для жителей Ришон ле Циона, Холона, Бат-Яма и Тель-Авива.