Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Жилищный вопрос. Минфин строит долгосрочную программу | Фото: Thinkstock21.02 08:19   MIGnews.com

Жилищный вопрос. Минфин строит долгосрочную программу

Не раз можно услышать высказывания о том, что в основе многих проблем нашего рынка жилья лежит отсутствие долгосрочного планирования. Уже долгие годы рынок играет с правительствами в кошки-мышки, но может быть, что на этом фронте назревают серьезные перемены. На этой неделе кабинет по решению жилищного вопроса должен утвердить на своем заседании масштабную и стратегическую программу по проектированию 2,6 миллиона единиц жилья в течение 24 ближайших лет. Действительно, долгие годы на рынке жилья не уделяли внимания долгосрочному планированию, министр финансов Кахлон, в отличие от многих его предшественников, понимает, что нельзя только тушить пожары и в данном случае речь идет о программе, которая призвана не допустить возникновения очередного кризиса на рынке жилья.

Согласно прогнозам, на основе которых разрабатывалась программа, в ближайшие четыре года потребуется строительство 52 тысяч единиц нового жилья ежегодно, затем темпы строительства продолжат расти до уровня 67 тысяч единиц жилья ежегодно в период с 2036 по 2040 годы. До 2040 года в Израиле появятся почти 1,5 миллиона новых семей, что потребует строительства соответствующего количества единиц жилья.

Для этого необходимо проектировать и утвердить к строительству 2,6 миллиона единиц жилья за намеченный период, при этом в течение ближайших четырех лет потребуется проектирование 104 тысяч единиц жилья в год.
Основная причина в разрыве между количеством единиц жилья, которое должно быть спроектировано, и требуемым в соответствии с прогнозом роста населения состоит в том, что порядка 20% спроектированных единиц жилья так и не были построены в течение 20 лет со времени проектирования.

Еще одна причина состоит в дефиците единиц жилья. В течение первого десятилетия 2000-х темпы планирования строительства новых единиц жилья не успевали за требованиями рынка, что и стало одной из причин резкого роста цен. Более того, согласно оценкам специалистов, и сегодня существует разрыв примерно в 60 тысяч единиц жилья, поэтом жилищный кабинет в своей программе планирует предусмотреть бюрократические препоны, задерживающие проект проектирования, а также планируется создание стратегического запаса жилья на случай внезапного начала массовой репатриации, возникновения стихийных бедствий и тому подобное.

Программа уделяет внимание не только новому строительству, но и проектам «пинуй-бинуй» в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме, чтобы максимально использовать возможности увеличения количества единиц жилья при дефиците свободных участков. Проектирование городского обновления потребует особых усилий, потому что утверждение каждого такого проекта особенно широкомасштабного, может занять более десяти лет.

Кабинет по решению жилищного вопроса ставит перед собой дополнительной целью расширение границ так называемого «района спроса» на север до Хайфы и на юг до Беэр-Шевы. Кроме того, будут прилагаться особые усилия по решению жилищной страны в центре страны, где до 2040 года намечается построить 613 тысяч единиц жилья.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:02
Суд над Азарией: Тель-Авив готовится к протестам
08:58
Премьер-министр ПА призвал ЕС признать "Палестину"
08:34
Ривлин: ракеты не различают между евреями и арабами
07:55
Ужасный акт вандализма на еврейском кладбище в Сент-Луис
07:44
Трамп ждет результатов повышения военных расходов в Европе
07:35
В facebook объявлена охота на арабов, служащих в ЦАХАЛе
07:05
Иран готовит "ошеломительный ответный удар"
07:04
Частный самолет упал на торговый центр в Австралии
06:21
Россия будет поставлять танки Т-90МС на Ближний Восток
05:29
ОАЭ хотят построить город на Марсе
04:38
Ученые: восемь регионов России уйдет под воду
03:30
Телефон Гитлера продали почти за четверть миллиона
02:45
Песков назвал причины признания паспортов ДНР и ЛНР
01:09
Власти ОАЭ покупают российские Су-35
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus