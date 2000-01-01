21.02 08:19 MIGnews.com

Жилищный вопрос. Минфин строит долгосрочную программу

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Не раз можно услышать высказывания о том, что в основе многих проблем нашего рынка жилья лежит отсутствие долгосрочного планирования. Уже долгие годы рынок играет с правительствами в кошки-мышки, но может быть, что на этом фронте назревают серьезные перемены. На этой неделе кабинет по решению жилищного вопроса должен утвердить на своем заседании масштабную и стратегическую программу по проектированию 2,6 миллиона единиц жилья в течение 24 ближайших лет. Действительно, долгие годы на рынке жилья не уделяли внимания долгосрочному планированию, министр финансов Кахлон, в отличие от многих его предшественников, понимает, что нельзя только тушить пожары и в данном случае речь идет о программе, которая призвана не допустить возникновения очередного кризиса на рынке жилья.Согласно прогнозам, на основе которых разрабатывалась программа, в ближайшие четыре года потребуется строительство 52 тысяч единиц нового жилья ежегодно, затем темпы строительства продолжат расти до уровня 67 тысяч единиц жилья ежегодно в период с 2036 по 2040 годы. До 2040 года в Израиле появятся почти 1,5 миллиона новых семей, что потребует строительства соответствующего количества единиц жилья.Для этого необходимо проектировать и утвердить к строительству 2,6 миллиона единиц жилья за намеченный период, при этом в течение ближайших четырех лет потребуется проектирование 104 тысяч единиц жилья в год.Основная причина в разрыве между количеством единиц жилья, которое должно быть спроектировано, и требуемым в соответствии с прогнозом роста населения состоит в том, что порядка 20% спроектированных единиц жилья так и не были построены в течение 20 лет со времени проектирования.Еще одна причина состоит в дефиците единиц жилья. В течение первого десятилетия 2000-х темпы планирования строительства новых единиц жилья не успевали за требованиями рынка, что и стало одной из причин резкого роста цен. Более того, согласно оценкам специалистов, и сегодня существует разрыв примерно в 60 тысяч единиц жилья, поэтом жилищный кабинет в своей программе планирует предусмотреть бюрократические препоны, задерживающие проект проектирования, а также планируется создание стратегического запаса жилья на случай внезапного начала массовой репатриации, возникновения стихийных бедствий и тому подобное.Программа уделяет внимание не только новому строительству, но и проектам «пинуй-бинуй» в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме, чтобы максимально использовать возможности увеличения количества единиц жилья при дефиците свободных участков. Проектирование городского обновления потребует особых усилий, потому что утверждение каждого такого проекта особенно широкомасштабного, может занять более десяти лет.Кабинет по решению жилищного вопроса ставит перед собой дополнительной целью расширение границ так называемого «района спроса» на север до Хайфы и на юг до Беэр-Шевы. Кроме того, будут прилагаться особые усилия по решению жилищной страны в центре страны, где до 2040 года намечается построить 613 тысяч единиц жилья.