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Пособия израильским инвалидам будут повышены | Фото: Thinkstock20.02 18:17   MIGnews.com

Пособия израильским инвалидам будут повышены

Уже в ближайшее время ожидаются драматичные изменения в размерах пособий, выплачиваемых инвалидам. Сообщения об этом появились в средствах массовой информации по следам высказываний министра финансов Моше Кахлона о том, что он утвердит рекомендации специальной комиссии под руководством Ярона Зелиха. Комиссия предоставит свои рекомендации в течение 45 дней и ожидается, что в них буде сказано о ступенчатом повышении пособий.

На сегодняшний день люди с ограничениями являются одной из наиболее незащищенных групп населения, выплачиваемое им ежемесячное пособие составляет всего 2.342 шекеля в месяц. Уже долгие годы организации инвалидов ведут борьбу за повышение пособий, но ввиду того, что вопрос не решался десятилетиями, сегодня требуются миллиарды шекелей, чтобы улучшить ситуацию. В последнее время положение инвалидов вновь вышло на повестку дня, и многие депутаты вышли с законопроектами, направленными на повышение пособий.

Законопроект депутата Илана Гилана из партии Мерец, предлагающий повысить пособия инвалидам до размера минимальной заработной платы (5.000 шекелей), даже был утвержден в предварительном чтении, хотя произошло это только благодаря ошибке, допущенной коалиционными партиями во время голосования. Возражения коалиции не касалось самого факта необходимости повышения пособий — по этому вопросу нет разногласий и все депутаты согласны с тем, что пособия должны быть увеличены, а путей реализации в виду огромной стоимости законопроекта.

Тем не менее, была назначена специальная комиссия, в которую вошли и представители министерств финансов и соцобеспечения. В прошлый четверг глава комиссии, профессор Ярон Зелиха, сообщил, что в течение 45 дней комиссия даст рекомендации относительно пути повышения пособий и источников финансирования.
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