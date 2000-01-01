20.01 09:18 MIGnews.com

Oxfam представил доклад о глобальном неравенстве

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В преддверии Всемирного экономического форума в Давосе Oxfam опубликовал ежегодный доклад, основной темой которого стало глобальное неравенство. "Чрезвычайное богатство является признаком несостоятельности экономической системы", - говорится в документе.Согласно тексту доклада, в настоящее время 162 миллиардера, в число которых входят глава Facebook Марк Цукерберг и владелец Amazon Джефф Безос, обладают состоянием, равным совокупному состоянию беднейшей половины мира.На сегодняшний день в мире насчитывается 2 153 миллиардера, и, согласно данным отчета Credit Suisse Global Wealth Report и рейтинга миллиардеров Forbes, в 2019 году в их руках было сосредоточено больше богатства, чем у 4,6 миллиарда человек.В докладе представлена аналогия, наглядно иллюстрирующая масштабы глобального неравенства. Авторы документа утверждают, что если бы все сидели на своем богатстве, сложенном в 100-долларовых купюрах, большинство людей сидели бы на полу, представители среднего класса из богатых стран сидели бы на обычных стульях, а два самых богатых человека в мире сидели бы в космосе.