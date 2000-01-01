Количество израильских ферм сократилось на 61%

Израиль по-прежнему поставляет большое количество собственной свежей продукции, однако количество ферм с 1981 по 2017 год сократилось на 61%.
Об этом свидетельствует перепись, проведенная Центральным бюро статистики, передает Haaretz.
Тем временем, за вышеуказанный период размер посевных площадей вырос. Перепись была проведена для получения общей картины о состоянии сельского хозяйства в Израиле.
Так, около 100 тысяч дунамов (25 тысяч акров) сельхозугодий больше не используются по назначению из-за увеличения жилищного фонда. Статистическое бюро насчитало 17 388 фермерских хозяйств по всему Израилю, 62% из которых расположены в мошавах, 26% – в арабских общинах, 2% в кибуцах и 10% в частной собственности.
Ассоциация фермеров Израиля объясняет сокращение числа функционирующих ферм отсутствием рентабельности.
"Правительству необходимо подготовить комплексную национальную программу для решения проблемы сельского хозяйства, которая включает варианты сохранения сельских поселений путем развития туризма, а также использования земли и зданий по-новому", – сказали в ассоциации.
Согласно переписи, кибуцы и мошавы составляли около половины обрабатываемой земли Израиля. В 2017 году средний размер фермы в кибуцах составлял 5827 дунамов, в мошавах – 119 дунамов, у частников – 321 дунам. В арабских общинах средний размер составлял 29 дунамов.
Общая площадь земель, включая районы, которые в настоящее время не обрабатываются, незначительно выросла с 1995 года до 3,79 миллиона дунамов с 3,61 млн. Почти две трети всех сельхозугодий используются для выращивания фруктов и овощей, еще 19% – для скота и 17% – для смешанного использования.