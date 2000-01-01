В Тель-Авиве открыли мост Йегудит

Строительство моста "Йегудит", длина которого составляет 110, а ширина – 11 метров, было согласовано в 2010 году.
Стоимость возведения составила 68 миллионов шекелей, большая часть которых была получена от городских властей Тель-Авива.
По словам гендиректора транспортной госкомпании "Нетивей Аялон" Итамара Бен-Меира, "Йегудит" станет альтернативой для передвижения частных транспортных средств, что позволит уменьшить заторы на дорогах.
На мосту предусмотрены дорожки для велосипедистов. Ожидается, что ежедневно объектом будут пользоваться тысячи жителей и гостей города.