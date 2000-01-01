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В Тель-Авиве открыли долгожданный мост Йегудит | Фото:20.01 14:22   MIGnews.com

В Тель-Авиве открыли мост Йегудит

В понедельник, 20 января, был открыт большой пешеходный мост "Йегудит", возведенный над загруженным шоссе "Аялон" в Тель-Авиве.

Об этом сообщает издание Globes.

Строительство моста "Йегудит", длина которого составляет 110, а ширина – 11 метров, было согласовано в 2010 году.

Стоимость возведения составила 68 миллионов шекелей, большая часть которых была получена от городских властей Тель-Авива.

По словам гендиректора транспортной госкомпании "Нетивей Аялон" Итамара Бен-Меира, "Йегудит" станет альтернативой для передвижения частных транспортных средств, что позволит уменьшить заторы на дорогах.

На мосту предусмотрены дорожки для велосипедистов. Ожидается, что ежедневно объектом будут пользоваться тысячи жителей и гостей города.


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