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ЦАХАЛ получил 2 млрд шекелей на защиту от ракет | Фото:20.01 17:05   MIGnews.com

ЦАХАЛ получил 2 млрд шекелей на противоракетную оборону

Министерство финансов выделило 2 миллиарда шекелей на осуществление многолетнего плана Армии Обороны Израиля Momentum ("Импульс").

К соответствующему соглашению пришли 19 января министр финансов Моше Кахлон, министр обороны Нафтали Беннетт и начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, передает армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Многолетний план, основанный на новой концепции победы ЦАХАЛ, направлен на улучшение оборонительных и наступательных возможностей израильских военных.

Деньги будут инвестироваться в закупку оружия и повышение способности разведки обнаруживать вражеские силы в городах. Военные будут сосредоточены на улучшении наступательных возможностей для устранения противника.

В рамках программы будут увеличены закупки высокоточных управляемых ракет и беспилотников среднего размера.

Согласованные средства также будут использованы для усовершенствования противоракетной и противовоздушной обороны.


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