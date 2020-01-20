ЦАХАЛ получил 2 млрд шекелей на противоракетную оборону
Министерство финансов выделило 2 миллиарда шекелей на осуществление многолетнего плана Армии Обороны Израиля Momentum ("Импульс").
К соответствующему соглашению пришли 19 января министр финансов Моше Кахлон, министр обороны Нафтали Беннетт и начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, передает армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
Многолетний план, основанный на новой концепции победы ЦАХАЛ, направлен на улучшение оборонительных и наступательных возможностей израильских военных.
Деньги будут инвестироваться в закупку оружия и повышение способности разведки обнаруживать вражеские силы в городах. Военные будут сосредоточены на улучшении наступательных возможностей для устранения противника.
В рамках программы будут увеличены закупки высокоточных управляемых ракет и беспилотников среднего размера.
Согласованные средства также будут использованы для усовершенствования противоракетной и противовоздушной обороны.