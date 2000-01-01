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Израильский стартап назвали `компанией, меняющей игру` | Фото:19.12 12:22   MIGnews.com

Израильский стартап назвали "компанией, меняющей игру"

Израильская компания Theranica, разработчик медицинского устройства для лечения острой мигрени, стала одной из 36 "компаний, которые меняют игру". Рейтинг составлен нью-йоркской компанией CB Insights. Ранее, издание Time назвало стартап одним из 100 лчших изобретений 2019 года.

В этот раз список включал "компании с высокими темпами развития, которые открывают новые способы решения больших проблем". Theranica была упомянута в категории "электрической медицины", где лечение происходит с помощью электрических импульсов, а не химических препаратов.

Израильская фирма, разработала Nerivio, устройство, надеваемое на плечо, которое использует управляемые смартфоном электронные импульсы для беспроводной стимуляции нервного пути организма.

Устройство в настоящее время доступно по рецепту в США в некоторых клиниках по лечению головной боли и мигрени, и будет доступно в Израиле в апреле, сообщили в компании в прошлом месяце.

CB Insights отобрала 36 глобальных компаний в 12 категориях.

"Подход Theranica к острому лечению мигрени предполагает безмедикаментозную терапию. Было показано, что использование естественной реакции модулированного болевого синдрома мозга предлагает доступную, не содержащую лекарств, неинвазивную альтернативу препаратам", - сказали авторы рейтинга.


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