Суд отклонил петиции против работ на месторождении Левиафан
Районный суд Иерусалима в четверг, 19 декабря, выпустил решение отменить временный судебный запрет на работы на газовом месторождении Левиафан. Запрет был принят после петиции, которую подписали "зеленые" организации и шесть местных советов.
В своем решении судья Эли Абарбанель написал, что петиционерам не удалось доказать свои претензии. Опасения, по мнению судьи, не имеют преимущественного значения по сравнению с серьезным ущербом, который может быть причинен проекту Левиафана, если он будет остановлен.
"Понятно, что интерес к защите общественного здоровья, в отношении которого была подана петиция, нельзя упускать из виду."
Ходатайство еще двух экологических организаций будет рассмотрено сегодня в окружном суде Иерусалима.