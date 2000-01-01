19.12 11:03 MIGnews.com

Суд отклонил петиции против работ на месторождении Левиафан

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Районный суд Иерусалима в четверг, 19 декабря, выпустил решение отменить временный судебный запрет на работы на газовом месторождении Левиафан. Запрет был принят после петиции, которую подписали "зеленые" организации и шесть местных советов.В своем решении судья Эли Абарбанель написал, что петиционерам не удалось доказать свои претензии. Опасения, по мнению судьи, не имеют преимущественного значения по сравнению с серьезным ущербом, который может быть причинен проекту Левиафана, если он будет остановлен."Понятно, что интерес к защите общественного здоровья, в отношении которого была подана петиция, нельзя упускать из виду."Ходатайство еще двух экологических организаций будет рассмотрено сегодня в окружном суде Иерусалима.