19.12 10:25 MIGnews.com

Из-за Amazon: хаос на Почте Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





На израильской почте воцарился хаос. Выдача посылок задерживается на недели, иногда - на месяцы. По сведениям, опубликованным в израильской прессе, в этом году причиной бардака является соглашение, подписанное Почтой Израиля с гигантом Amazon.Почта Израиля подписала соглашение о дистрибуции посылок Amazon в сентябре. На настоящий момент, соглашение распространяется на посылки, заказанные у продавцов Amazon в Израиле, в то время как посылки, присылаемые из-за рубежа доставляются другими службами - UPS и DHL.По сведениям источников в индустрии доставок, почта для того, чтобы выполнять условия договора с Amazon “приоритезирует” его посылки - в ущерб всем прочим. В результате , посылки , заказанные с других сатйов значительно задерживаются.Инсайдеры в индустрии рассказывают: “В этом году мы столкнулись с массивным объемом посылок. Почта не может себе позволить потерять такого клиента, как Amazon - это приведет к огромным штрафом и к тому, что Amazon уйдет к другим сервисам доставки. Но то, что делает почта, вредит другим сферам. в первую очередь, посылкам, отправляемым внутри Израиля”.Почта Израиля официально опровергла информацию о том, что Amazon получает приоритетное обслуживание и отказалось от дальнейших комментариев “по коммерческим вопросам”.Amazon известен очень высокими требованиями к доставке. Так, компания требует доставку товара клиенту в Израиле в течение пяти дней с момента заказа.Согласно данным почтовой службы, количество посылок, приходящих в Израиль за последние выросло в пять раз и достигло 68 миллионов посылок в год. Общий вес полученных посылок увеличился в девять раз.Израиль также считается также страной с самым высоким темпом роста он-лайн коммерции среди стран-членов OECD. Только в ноябре-декабре в Израиль должно прибыть 14,5 миллионов посылок.Наряду с обычными с обычными мероприятиями онлайн скидок конца сезона - Singles Day, Black Friday и Cyber Monday в этом году Amazon предложил бесплатную пересылку в Израиль заказов на сумму более 49 долларов. Это привело, в буквальном смысле слова, к “закупориванию” каналов почтовой службы.Источник в индустрии говорит: “Посылки, которые предполагалось получить 3 декабря - до сих пор не получены. Это не то, с чем готов мириться Amazon - или любая другая международная платформа”.В прошлые годы объем получаемых посылок в конце года возрастал на 25%, в этом году - на 42%. Йонатан Ивги, вице-президент говорит: "Мы столкнулись с совершенно такими же вызовами, но необходимо задать вопросы о подготовке к этому всплеску. Мы провели целый год готовясь к ноябрьскому периоду распродаж - мы сортируем посылки по ночам, мы открываем больше сервисных центров, мы наняли больше людей и даже арендовали дополнительный самолет. Все идет на удовлетворение спроса".