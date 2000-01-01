19.12 09:54 MIGnews.com

Исраэля Каца обвинили в кризисе железной дороги

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Ури Йогев, бывший директор управления государственных компаний Израиля прокомментировал кризис компании Израильские Железные Дороги.Йогев, который сегодня возглавляет компанию Futures Mobility, занимающуюся проблемой транспортных пробок, обвиняет в происходящем правительство, и, в первую очередь, министра транспорта Исраэля Каца.Йогев говорит: “Это правда, что существует некая расслабленность на железных дорогах в последние два года. Это относиться не только к скоростной линии в Иерусалим. Снижение уровня сервиса создает реальные проблемы”. На иерусалимской линии политики хотели красивый снимок на фоне скоростного экспресса. За это теперь расплачивается широкая публика”.Йогев защищает уходящего директора Израильских Железных Дорог Шахара Аялона: “Он правильно указал на то, что ему не хватает вагонов и локомотивов - но линию все равно запустили. Вина лежит в первую очередь и прежде всего на правительстве. Они не позволили купить необходимое оборудование, потому что у них другие приоритеты. По моему мнению, железным дорогам надо покупать даже на 10-20% больше того, что они просят. Мы перевозим 250 тысяч пассажиров, мы вводим линии. Необходимо прилагать больше усилий для улучшения ситуации”.Йогев подчеркнул: "Если вы спросите, виноват ли Шахар Аялон, ответ будет - нет. Он несет частичную ответственность, но он - последний в иерархии вины. Политическое руководство, во главе с министерством транспорта, и его официальные лица - виноваты больше”.