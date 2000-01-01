19.12 09:36 MIGnews.com

Цены на нефть упали ниже уровня 50 долларов за баррель

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Цены на нефть на международных рынках упали до самого низкого за последние 14 месяцев уровня.Цены на баррель легкой нефти в США сократились на 2,6% и сейчас составляют 49,88 долларов за баррель.Цены на американскую нефть снизились после переоценки резервов месторождений в Оклахоме, которые увеличились на 1 миллион баррелей.Некоторые производители сомневаются, что объявленные ОПЕК и Россией меры по приостановлению снижения цен - в первую очередь, сокращение добычи, окажут желаемое воздействие на рынок.ОПЕК приняла решение сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день, начиная с января следующего года.Но сланцевое производство в США продолжает неумолимо нарастать - и охватывает все новые и новые фрагменты рынка у ближневосточных производителей.