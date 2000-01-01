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Цены на нефть упали ниже уровня 50 долларов за баррель 19.12 09:36   MIGnews.com

Цены на нефть упали ниже уровня 50 долларов за баррель



Цены на нефть на международных рынках упали до самого низкого за последние 14 месяцев уровня.

Цены на баррель легкой нефти в США сократились на 2,6% и сейчас составляют 49,88 долларов за баррель.

Цены на американскую нефть снизились после переоценки резервов месторождений в Оклахоме, которые увеличились на 1 миллион баррелей.

Некоторые производители сомневаются, что объявленные ОПЕК и Россией меры по приостановлению снижения цен - в первую очередь, сокращение добычи, окажут желаемое воздействие на рынок.

ОПЕК приняла решение сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день, начиная с января следующего года.

Но сланцевое производство в США продолжает неумолимо нарастать - и охватывает все новые и новые фрагменты рынка у ближневосточных производителей.


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