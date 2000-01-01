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Нетаниягу на церемонии открытия бизнес-конференции Globes 19.12 17:13   MIGnews.com

Нетаниягу на церемонии открытия бизнес-конференции Globes

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии открытия бизнес-конференции Globes в иерусалимском Дворце Наций ("Биньяней ха-Ума").

Премьер-министр сказал:

«Вчера я принимал здесь президента Молдовы. Я сказал ему, что один из самых сильных побудительных стимулов, приведших в движение сионизм, - это погромы в Кишинёве, которые послужили импульсом словам Герцля, сказанным им за шесть лет до этого. Масштабы этой трагедии несравнимы с тем, что произошло потом, но они создали у нашего народа понимание того, каким ударам судьбы ему предстоит противостоять. Моя главная задача как премьер-министра в том, чтобы этого не повторилось.

США вносят очень важный вклад в обеспечение нашей безопасности, но 88% от бюджета на нужды Моссада, ЦАХАЛа и ШАБАКа должны поступить от нас. Повышение налоговой ставки приведёт к обратному эффекту. Единственный путь для удовлетворения наших военных потребностей - создание свободного рынка. Практически невозможно поддерживать высокий уровень нашего существования без экономической мощи, которой необходим свободный рынок. Вот почему мы провели 50-60 крупных реформ, увеличивших ВВП на душу населения, что даёт нам возможность двигаться вперёд.

Стоимость электроэнергии в Израиле значительно ниже, чем в Европе. Даже если у нас цена на электроэнергию вырастет, то не более, чем 8%, и в любом случае она будет на 10% ниже, чем в 2014 году.

Тот факт, что Израиль обладает военной, технологической и экономической мощью, даёт нам беспрецедентное политическое процветание. Сильные выживают, сильные заключают союзы, с сильными заключают мир, сильные поддерживают мир, и мы заботимся, чтобы Израиль был очень силён.

Мы совершаем мощную революцию, подобной которой не было в истории человечества и экономики.

Мы не только боремся с ядерным соглашением, но и действуем на политическом уровне. Я рад, что нынешняя администрация США возобновила санкции против Ирана. В понедельник я обсуждал это с президентом Соединенных Штатов, а вчера с Помпео.
Мы наносим удар по Ирану в Сирии, а США наносят ему экономический удар. Мы делаем всё, чтобы нейтрализовать этот очаг почти всех проблем безопасности государства Израиль.

Мы боремся с сателлитами Ирана, с его приспешником "Хизбаллой" - мы обнаруживаем её туннели и систематически уничтожаем их различными способами, как мы делали это с туннелями ХАМАСа на юге страны, мы лишаем их высокоточного оружия, применяя различные методы - они планировали иметь тысячи высокоточных ракет, а имеют, в лучшем случае, несколько десятков.

Мы предотвратили несколько планировавшихся Ираном террористических атак в Европе и сорок крупных терактов на всех континентах. Весь мир нуждается в этом и обращается к нам.

Я не готов ставить в зависимость заключение мира с арабами от согласия палестинцев. Мы хотим, мы стремимся к миру с ними, но мы не ждём, и хорошая новость в том, что арабы тоже не ждут. Это процесс нормализации, который расширяется. Будут и другие страны и в мусульманском, и в арабском мире. После многих лет развития государства без каких-либо условий мы разработали концепцию, в соответствии с которой создание двунационального государства не возможно в случае, если мы не сможем достичь мира с палестинцами. Я разделяю эту концепцию и не хочу двунационального государства.

Мы хотим разрешить этот кризис. А пока создаём мощную экономическую, военную и политическую силу, а, самое главное, развиваем нашу моральную и духовную силу - демократическое еврейское национальное государство, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан, охраняет символы и основные права нации, такие как право каждого еврея на репатриацию. Я дал указание инвестировать 15 миллионов шекелей в программу для арабского сектора, потому что хочу, чтобы они тоже были причастны к этой истории успеха. Каждый должен быть к ней причастен».


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