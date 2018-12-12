Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Эксперты FDNM Consulting прогнозируют рост Tkeycoin до $600 | Фото:19.12 14:01   MIGnews.com

Эксперты FDNM Consulting прогнозируют рост Tkeycoin до $600

Усилия по продвижению проекта Tkeycoin в различных юрисдикциях активизировала компания TKEY DMCC.

Это окажет позитивное влияние на состояние активов Tkeycoin и позволит формировать хорошие условия для внедрения блокчейна во все сферы деятельности современного общества, что является одной из стратегических задач TKEY DMCC на глобальном рынке.

Следует отметить, что форсированию активности российского блокчейн-проекта Tkeycoin способствовало заключение компанией TKEY DMCC соглашения о партнёрском взаимодействии с европейским фондом FDNM Consulting, об этом сообщает "Известия".

Фонд, согласно контракту, будет оказывать поддержку развитию блокчейн-технологий Tkeycoin и на этапе ICO приобретет на сумму $3,5 млн активы Tkeycoin. Также инвестор уже заявил о желании постепенно увеличивать инвестиционный пакет и намерении финансировать научные разработки и сервисы Tkeycoin.

Специалисты фонда считают, что после финальной реализации активов цена на криптовалюту может превысить $600. До этого момента в течение 1-2 лет токен Tkeycoin способен достичь цены в $100-200. С подобной оценкой согласны независимые эксперты в интернете: они отмечают, что прогнозы относительно цены Tkeycoin в $450 можно корректировать в сторону увеличения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Культовый мультсериал "Симпсоны" отметил свое 30-летие
22:33
Легенды The Beatles шокировали своих поклонников
21:50
НДИ требует изгнать Ханин Зуаби из Кнессета
21:29
Израиль изучит решение Вашингтона о выводе войск США  
20:53
Ливанская армия перевозит оружие Хизбаллы к границе Израиля
20:49
Нетаниягу говорил с Путиным о Хизбалле
20:47
Нет денег: телеканал ХАМАСа прекратил вещание
20:14
Красная черта демократии
19:58
Данон: информация переданная UNIFIL оказалась у Хизбаллы
19:56
Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц
19:24
Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы
19:21
Нетаниягу выступил перед сегодняшним заседанием СБ ООН
19:15
НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам
18:47
Эксперты назвали самое счастливое место на свете
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus