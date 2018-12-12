Эксперты FDNM Consulting прогнозируют рост Tkeycoin до $600
Усилия по продвижению проекта Tkeycoin в различных юрисдикциях активизировала компания TKEY DMCC.
Это окажет позитивное влияние на состояние активов Tkeycoin и позволит формировать хорошие условия для внедрения блокчейна во все сферы деятельности современного общества, что является одной из стратегических задач TKEY DMCC на глобальном рынке.
Следует отметить, что форсированию активности российского блокчейн-проекта Tkeycoin способствовало заключение компанией TKEY DMCC соглашения о партнёрском взаимодействии с европейским фондом FDNM Consulting, об этом сообщает "Известия".
Фонд, согласно контракту, будет оказывать поддержку развитию блокчейн-технологий Tkeycoin и на этапе ICO приобретет на сумму $3,5 млн активы Tkeycoin. Также инвестор уже заявил о желании постепенно увеличивать инвестиционный пакет и намерении финансировать научные разработки и сервисы Tkeycoin.
Специалисты фонда считают, что после финальной реализации активов цена на криптовалюту может превысить $600. До этого момента в течение 1-2 лет токен Tkeycoin способен достичь цены в $100-200. С подобной оценкой согласны независимые эксперты в интернете: они отмечают, что прогнозы относительно цены Tkeycoin в $450 можно корректировать в сторону увеличения.