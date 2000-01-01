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Новая башня центра Азриэли - высотой в 350 метров 19.12 12:41   MIGnews.com

Новая башня центра Азриэли - высотой в 350 метров

В изриальской прессе сообщается об амбициозном проекта расширения центра Азриэли в Тель-Авиве.

К центру пристроят новую “Спиральную Башню”.

Высота гигантского сооружения составит 350 метров, башня станет самым высоким зданием в Израиле.

В башне будет 91 этаж, общая площадь составит 150 тысяч квадратных метров.

Башню построят чуть севернее комплекса Азриэли - там, где ранее находилось издательство Едиот Ахронот.

В башне будет шесть этажей подземных парковок общей площадью 45 тысяч квадратных метров. За счет башни торговый центр Азриэли расширится на 13 тысяч квадратных метров.

Стоимость проекта составит 2,5 миллиарда шекелей.


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