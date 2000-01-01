19.12 12:41 MIGnews.com

Новая башня центра Азриэли - высотой в 350 метров

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В изриальской прессе сообщается об амбициозном проекта расширения центра Азриэли в Тель-Авиве.К центру пристроят новую “Спиральную Башню”.Высота гигантского сооружения составит 350 метров, башня станет самым высоким зданием в Израиле.В башне будет 91 этаж, общая площадь составит 150 тысяч квадратных метров.Башню построят чуть севернее комплекса Азриэли - там, где ранее находилось издательство Едиот Ахронот.В башне будет шесть этажей подземных парковок общей площадью 45 тысяч квадратных метров. За счет башни торговый центр Азриэли расширится на 13 тысяч квадратных метров.Стоимость проекта составит 2,5 миллиарда шекелей.