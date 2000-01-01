Китай требует у ВТО создать новую комиссию из-за США
Китай потребовал от Всемирной торговой организации создать новую третейскую группу по торговому конфликту с США в связи с новыми американскими санкциями.
"Ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждения третейской группы для рассмотрения спора по пошлинам США на сталь и алюминий", - указано в заявлении на сайте Министерства коммерции Китая.
При этом американские пошлины по стали и алюминию, которые Вашингтон обосновывает интересами национальной безопасности, "на самом деле являются торговым протекционизмом", уточняется в документе.