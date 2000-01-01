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Фото из архива 19.10 08:21   MIGnews.com

Китай требует у ВТО создать новую комиссию из-за США

Китай потребовал от Всемирной торговой организации создать новую третейскую группу по торговому конфликту с США в связи с новыми американскими санкциями.

"Ради защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона приняла решение совместно с соответствующими членами организации потребовать учреждения третейской группы для рассмотрения спора по пошлинам США на сталь и алюминий", - указано в заявлении на сайте Министерства коммерции Китая.

При этом американские пошлины по стали и алюминию, которые Вашингтон обосновывает интересами национальной безопасности, "на самом деле являются торговым протекционизмом", уточняется в документе.


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