Япония может отказаться от иранской нефти

США направили японским компаниям JXTG Holdings, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и другим уведомление о том, что в случае отказа от выполнения американских ограничений на покупку иранской нефти, Япония ощутит последствия. В связи с этим, компании начали строить стратегии по отказу от закупок нефти из Ирана и поиску новых источников топлива в Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщили на РИА Новости В случае, если до 4 ноября японские компании продолжат закупать иранскую нефть, правительство прекратит финансировать эти предприятия. Некоторые компании, в частности, Mitsubishi UFG и Mizuho уже направили уведомление о том, что отказываются от покупки нефти из Ирана.Министерство иностранных дел Японии, в свою очередь, заявило, что шаги по отказу от иранской нефти должны продолжаться до тех пор, пока США не восстановят отношения с Исламской республикой, однако ведомство будет делать все в своей компетенции для отстаивания "иммунитета" от американских санкций в случае продолжительных ограничений на содействие с Ираном.