Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве | Фото: mason bryant/Flickr19.07 19:55   MIGnews.com

Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве

Правительственная компания NTA, отвечающая за большинство транспортных проектов в так называемом Большом Тель-Авиве, объявила тендер на создание плана будущих трех веток метрополитена.

Тендер стоимостью в несколько сотен миллионов шекелей будет разделен между четырьмя израильскими компаниями, которые представят самые удачные проекты.

Стоит отметить, что стоимость строительства метро в Тель-Авиве оценивается в 150 млрд. шекелей и денег на это мероприятие пока что не выделялось. Несмотря на это к концу года NTA планирует завершить оценку практичности и дизайна подземки. А непосредственно строительство начнется не раньше, чем через еще два года.

Как предполагается в совокупности протяжность тель-авивского метро составит 130 километров (преимущественно под землей), а включать оно будет порядка 100 станций. Запланированное число пассажиров – около полумиллиарда ещегодно.

Метро будет состояться из трех веток:

М1 – Раанана, Герцлия, Рамат-ха-Шарон, Кфар-Саба, Ход-ха-Шарон, Тель-Авив, Бат-Ям, Холон, Ришон-ле-Цион, Нес-Циона, Реховот, Бир-Яков, Рамле и Лод (73 километров).

M2 – Рош-ха-Аин, Петах-Тиква, Гиватаим и Тель-Авив (25 километров).

M3 – Бат-Ям, Холон, Азор, Ор-Иегуда, Гиват-Шмуэль, Петах-Тиква, Тель-Авив, Рамат-ха-Шарон и Герцлия (32 километров).

Каждая из веток может быть продлена.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:35
Япония может отказаться от иранской нефти
00:12
Папарацци подлови дочь Трампа на выходе из клуба рано утром
23:30
Новый анализ крови определяет меланому на ранней стадии
22:22
Президент Филиппин посетит Израиль
21:59
Lufthansa объявила прямые рейсы в Эйлат
20:44
Очередной скандал в "Сионистском лагере"
20:11
Евросоюз против Закона о национальном государстве
19:13
Толпа перекрыла Виктору Орбану дорогу в Яд ва-Шем  
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
16:19
7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus