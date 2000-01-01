Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве

Правительственная компания NTA, отвечающая за большинство транспортных проектов в так называемом Большом Тель-Авиве, объявила тендер на создание плана будущих трех веток метрополитена.
Тендер стоимостью в несколько сотен миллионов шекелей будет разделен между четырьмя израильскими компаниями, которые представят самые удачные проекты.
Стоит отметить, что стоимость строительства метро в Тель-Авиве оценивается в 150 млрд. шекелей и денег на это мероприятие пока что не выделялось. Несмотря на это к концу года NTA планирует завершить оценку практичности и дизайна подземки. А непосредственно строительство начнется не раньше, чем через еще два года.
Как предполагается в совокупности протяжность тель-авивского метро составит 130 километров (преимущественно под землей), а включать оно будет порядка 100 станций. Запланированное число пассажиров – около полумиллиарда ещегодно.