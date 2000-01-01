19.07 19:55 MIGnews.com

Объявлен тендер на план метро в Тель-Авиве

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Правительственная компания NTA, отвечающая за большинство транспортных проектов в так называемом Большом Тель-Авиве, объявила тендер на создание плана будущих трех веток метрополитена.Тендер стоимостью в несколько сотен миллионов шекелей будет разделен между четырьмя израильскими компаниями, которые представят самые удачные проекты.Стоит отметить, что стоимость строительства метро в Тель-Авиве оценивается в 150 млрд. шекелей и денег на это мероприятие пока что не выделялось. Несмотря на это к концу года NTA планирует завершить оценку практичности и дизайна подземки. А непосредственно строительство начнется не раньше, чем через еще два года.Как предполагается в совокупности протяжность тель-авивского метро составит 130 километров (преимущественно под землей), а включать оно будет порядка 100 станций. Запланированное число пассажиров – около полумиллиарда ещегодно.Метро будет состояться из трех веток:М1 – Раанана, Герцлия, Рамат-ха-Шарон, Кфар-Саба, Ход-ха-Шарон, Тель-Авив, Бат-Ям, Холон, Ришон-ле-Цион, Нес-Циона, Реховот, Бир-Яков, Рамле и Лод (73 километров).M2 – Рош-ха-Аин, Петах-Тиква, Гиватаим и Тель-Авив (25 километров).M3 – Бат-Ям, Холон, Азор, Ор-Иегуда, Гиват-Шмуэль, Петах-Тиква, Тель-Авив, Рамат-ха-Шарон и Герцлия (32 километров).Каждая из веток может быть продлена.