7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль
Кнессет принял законопроект о 10-летней реформе электроэнергетического сектора страны, в рамках которой 7,1 млрд шекелей потратят на усиление конкуренции и преобразование Электрической компании Израиля в более оптимизированное и эффективное предприятие. Данное решение было принято 42 голосами против 4.
По окончании реформы "Хеврат Хашмаль" будет производить лишь третью часть электроэнергии в сравнении с 70%, которые она производит на сегодняшний день. В то же время большая часть производства перейдет в руки частных производителей.
Согласно информации на сайте министерства финансов, данная инициатива предусматривает сокращение почти на четверть штата Электрической компании – через 10 лет предприятие покинут 1,8 тыс. человек. Таким образом, штат "Хеврат Хашмаль" составит 6,4 тыс. работников. При этом многим сотрудникам, которые сохранят работу в "Хеврат хашмаль" придется освоить альтернативные должности и роли в новых государственных корпорациях.
В рамках этого решения, чтобы усилить конкуренцию на рынке, в течение следующих пяти лет Электрическая компания продаст несколько газовых электростанций – "Эшколь", "Рединг", "Алон-Тавор", "Рамат-Ховав" и восточную часть "Хагит".
Кроме того, будут построены две новые турбины с комбинированным циклом, работающие на природном газе.