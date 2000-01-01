Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль 19.07 16:19   MIGnews.com

7,1 млрд. потратят на историческую реформу Хеврат Хашмаль

Кнессет принял законопроект о 10-летней реформе электроэнергетического сектора страны, в рамках которой 7,1 млрд шекелей потратят на усиление конкуренции и преобразование Электрической компании Израиля в более оптимизированное и эффективное предприятие. Данное решение было принято 42 голосами против 4.

По окончании реформы "Хеврат Хашмаль" будет производить лишь третью часть электроэнергии в сравнении с 70%, которые она производит на сегодняшний день. В то же время большая часть производства перейдет в руки частных производителей.

Согласно информации на сайте министерства финансов, данная инициатива предусматривает сокращение почти на четверть штата Электрической компании – через 10 лет предприятие покинут 1,8 тыс. человек. Таким образом, штат "Хеврат Хашмаль" составит 6,4 тыс. работников. При этом многим сотрудникам, которые сохранят работу в "Хеврат хашмаль" придется освоить альтернативные должности и роли в новых государственных корпорациях.

"Это самая драматическая реформа последних десятилетий, которая окажет положительное влияние на кошелек каждого израильтянина", - заявил председатель экономической комиссии Эйтан Кабель, назвав ее "исторической".

В рамках этого решения, чтобы усилить конкуренцию на рынке, в течение следующих пяти лет Электрическая компания продаст несколько газовых электростанций – "Эшколь", "Рединг", "Алон-Тавор", "Рамат-Ховав" и восточную часть "Хагит".

Кроме того, будут построены две новые турбины с комбинированным циклом, работающие на природном газе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:33
Молодого олимпийского призера зарезали в казахской столице
17:58
Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе
17:46
Орена Хазана судят за избиение госслужащего
17:07
Ракетная тревога в Эшколь
16:27
ЦАХАЛ атакован минометными снарядами из Газы
15:50
Апартеид и расизм: ПА и ХАМАС взорвали Национальный закон
15:16
Венгрию покарают за план "Стоп Сорос"
15:06
Американцы не дали визы чиновникам Палестинской автономии
14:50
Малиновская: полицию превращают в боевое крыло раввината
14:11
Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное
14:06
Французские инженеры разработали самолет-поезд
13:36
Кнессет декриминализировал марихуану
13:15
Нетаниягу – Орбану: радикальный ислам угрожает Европе
12:50
МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus