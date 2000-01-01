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Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент | Фото:19.06 13:51   MIGnews.com

Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент

Министр экономики Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент из Турции и Греции до 17,25%.

Об этом стало известно в пятницу, 19 июня, передает Аруц Шева.

Данное решение может привести к росту цен на строящееся жилье. Депутат Кнессета от "Ликуда", член финансовой комиссии Шломо Караи выступил против данного решения.

"Этого не произойдет. Никто из членов коалиционного комитета не одобрит данное решение. Я не позволю министру продвигать свой экономический подход, который разрушит израильскую экономику", – подчеркнул он.


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