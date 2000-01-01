19.06 13:51 MIGnews.com

Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр экономики Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент из Турции и Греции до 17,25%.Об этом стало известно в пятницу, 19 июня, передает Аруц Шева.Данное решение может привести к росту цен на строящееся жилье. Депутат Кнессета от "Ликуда", член финансовой комиссии Шломо Караи выступил против данного решения."Этого не произойдет. Никто из членов коалиционного комитета не одобрит данное решение. Я не позволю министру продвигать свой экономический подход, который разрушит израильскую экономику", – подчеркнул он.