Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












El Al выступает против национализации | Фото:19.06 13:08   MIGnews.com

В El Al отрицают, что отказались от плана минфина

В четверг, 18 июня, в ряде СМИ появилась информация, что авиакомпания El Al отказалась от предложенной министерством финансов помощи.

Руководство направило в минфин собственное предложение о привлечении внешнего финансирования.

По информации СМИ, на такой шаг компания пошла, поскольку не хочет соглашаться на национализацию. Утверждалось, будто совет директоров El Al Airlines отклонил план спасения. Правление якобы заявило, что предложение казначейства имело недостатки.

В письме сказано, что El Al удалось найти финансовое учреждение, которое готово предоствить кредитные средства в размере 400 миллионов долларов.

В таком случае можно избежать заключения с минфином договоренности о том, что государство гарантирует заем и выкупит впоследствии все акции авиакомпании, которые еще не будут проданы к тому моменту.

Авиакомпания предложила выделить на публичное размещение акций 40 миллионов долларов и потратить еще 110 млн на выпуск облигаций в пользу правительства.

В пятницу, 19 июня, в El Al опровергли сообщения СМИ о том, что отклонили последнее предложение Министерства финансов о финансовой помощи. В компании отметили, что лишь "предложили скорректировать некоторые пункты".

В соответствии с предложением, полученным ранее в этом месяце, правительство готово предложить ссуду в 250 миллионов долларов. Авиакомпания добавила, что намерена продолжить переговоры с минфином, чтобы получить государственную поддержку.

В El Al также добавили, что "нет уверенности в том, что тот или иной план будет согласован или что будут выполнены все поставленные условия".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:12
"Аннексия противоречит заповеди "Не укради"
13:51
Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент
13:30
В Минобороны Греции недовольны поведением НАТО
12:36
Учебные заведения в Ашдоде и Реховоте закрыты на карантин
12:15
Названо время возникновения 2-й вспышки COVID-19 в Пекине
11:54
ПА активно готовится к применению суверенитета
11:12
В Израиле – уже 304 жертвы COVID-19, 20243 зараженных
10:56
Семья жертвы Ефремова не нуждается в деньгах актера
10:51
Пропал без вести солдат ЦАХАЛа: полиция просит о помощи
10:30
В Израиле – острый дефицит эпидемиологов
10:08
В деревне грабителей Цеелим - оружие, топливо, пиратские АЗС  
10:07
ЦАХАЛ создал новое подразделение дронов-разведчиков
09:46
Лидеры Ливана Насралле: не хотим быть отрезанными от Запада
09:25
Чем закончились переговоры между учителями и государством
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  