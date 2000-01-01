В El Al отрицают, что отказались от плана минфина

В четверг, 18 июня, в ряде СМИ появилась информация, что авиакомпания El Al отказалась от предложенной министерством финансов помощи.
Руководство направило в минфин собственное предложение о привлечении внешнего финансирования.
По информации СМИ, на такой шаг компания пошла, поскольку не хочет соглашаться на национализацию. Утверждалось, будто совет директоров El Al Airlines отклонил план спасения. Правление якобы заявило, что предложение казначейства имело недостатки.
В письме сказано, что El Al удалось найти финансовое учреждение, которое готово предоствить кредитные средства в размере 400 миллионов долларов.
В таком случае можно избежать заключения с минфином договоренности о том, что государство гарантирует заем и выкупит впоследствии все акции авиакомпании, которые еще не будут проданы к тому моменту.
Авиакомпания предложила выделить на публичное размещение акций 40 миллионов долларов и потратить еще 110 млн на выпуск облигаций в пользу правительства.
В пятницу, 19 июня, в El Al опровергли сообщения СМИ о том, что отклонили последнее предложение Министерства финансов о финансовой помощи. В компании отметили, что лишь "предложили скорректировать некоторые пункты".
В соответствии с предложением, полученным ранее в этом месяце, правительство готово предложить ссуду в 250 миллионов долларов. Авиакомпания добавила, что намерена продолжить переговоры с минфином, чтобы получить государственную поддержку.
В El Al также добавили, что "нет уверенности в том, что тот или иной план будет согласован или что будут выполнены все поставленные условия".