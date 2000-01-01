Boeing подписала контракт на новые самолеты серии МАХ
Компания Boeing впервые за последние три месяца подписала с британским авиаконцерном IAG, в который входят British Airways и Iberia, контракт на продажу самолетов 737 MAX, сообщила пресс-служба авиаконцерна.
Ожидается, что эти самолеты будут использоваться рядом авиакомпаний группы, включая Vueling, LEVEL, British Airways.
"Мы очень рады подписать это письмо о намерениях с Boeing и уверены, что эти самолеты станут отличным дополнением к короткому парку самолетов IAG. Мы полностью доверяем Boeing и ожидаем, что самолет успешно вернется в эксплуатацию в ближайшие месяцы, получив одобрение регулирующих органов", - сказал исполнительный директор IAG Вилли Уолш.
Отметим, что крушение 10 марта рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате которого погибли все 157 человек на борту, стало вторым крушением Boeing 737 Max 8 за последние пять месяцев - после катастрофы рейса Lion Air 610 в октябре прошлого года.
В марте 2019 года американская корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию всех самолетов 737 MAX.