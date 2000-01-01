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Как стать обладателем гражданства Антигуа и Барбуда? 19.06 12:18   MIGnews.com

Как стать обладателем гражданства Антигуа и Барбуда?

Государственная программа по получению гражданства Антигуа и Барбуда в обмен на инвестиционные вложения была внедрена еще в 2013 году и с тех пор страна позволяет оформить миграционный статус каждому иностранному гражданину за особые инвестиционные вложения в определенные сферы.

Паспорт Антигуа и Барбуда - прекрасная возможность недорого и в краткие сроки получить государственный статус в стране Карибского моря.

Какие преимущества получает инвестор?



  1. свободный въезд на территорию более чем 130 государств мира, в том числе не нужно оформлять визовый документ в Гонконг, Великобританию, Сингапур и в страны Шенгенского соглашения;

  2. удобная система налогового обложения, с которой за прибыль за рубежом не нужно платить пошлину;

  3. для получения паспорта не нужно сдавать экзамены на знание государственного языка или истории;

  4. у страны нет особых требований по пребыванию и проживанию инвестора на территории островов;

  5. процесс оформления занимает всего 4-5 месяцев (в среднем), что делает инвестиционную программу Антигуа и Барбуды одной из самых быстрых в мире по выдаче удостоверения личности;

  6. на островах разрешено иметь двойное или множественное гражданство, Антигуа и Барбуда не распространяется информацией о выдаче подданства посторонним лицам;

  7. остров может стать запасным местом для инвестора и всей его семьи во время проблем и конфликтных ситуаций в своем государстве;

  8. членство в Британском Содружестве Наций дает много привилегий каждому гражданину Антигуа и Барбуды;

  9. каждый соискатель получает возможность выгодно инвестировать денежные средства и со временем получить дополнительный доход.


Сколько стоит гражданство?



  • Невозвратный инвестиционный взнос в размере 100 тысяч долларов в государственный Фонд на острове. Семье из более чем четырех человек гражданство Антигуа и Барбуда обойдется в 125 тысяч долларов. При подаче прошения на выдачу подданства инвестор обязан внести 10% от полной суммы дотаций. А при отказе правительством данную денежную сумму не возвращают.

  • Покупка недвижимого объекта стоимостью от 200 тысяч долларов. При этом недвижимое строение разрешается продать после пяти лет нахождения в собственности у главного заявителя. На продление паспорта продажа недвижимого имущества никак не повлияет.


Важный момент: в обоих вариантах необходимо будет оплатить государственные сборы. Узнать суммы можно на сайте migrgroup.com.

Пошаговая процедура оформления гражданства на Антигуа и Барбуда



  1. Шаг №1. Инвестор должен выбрать миграционное агентство, с которым будет сотрудничать. Компания должна быть официальным представителем программы. Соискатель с представителем подписывает контракт о сотрудничестве;

  2. Шаг №2. Подготовка всех документов, которые нужны для подачи заявления на подданство. Заблаговременная проверка кейса документации на наличие подлинной информации;

  3. Шаг №3. Отправка прошения на паспорт Антигуа и Барбуды, ожидание положительной реакции от властей страны;

  4. Шаг №4. Прохождение теста на благонадежность, тщательные проверки сведений об инвесторе;

  5. Шаг №5. После одобрительного решения от правительства заявитель приобретает сертификат по натурализации и паспорт Антигуа и Барбуда.


Информация предоставлена компанией Migration Group.

Контакты: +356 9976 7693, info@migrgroup.com.

 


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