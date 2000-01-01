19.05 21:41 MIGnews.com
Китай выделит пострадавшим от COVID-19 странам $2 млрд
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, что Китай намерен выделить два миллиарда долларов странам, пострадавшим от нового коронавируса.
Деньги будут выделяться в течение ближайших двух лет, пишет Oreanda
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Глава КНР подчеркнул, что это будет сделано "с целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19", а также для оказания помощи и социально-экономическое развитие в пострадавших странах.
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