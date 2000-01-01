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Нетаниягу обсудил с главой минфина восстановление экономики | Фото:19.05 19:17   MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с главой минфина восстановление экономики

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром финансов Исраэлем Кацем.

Об этом 19 мая сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

Стороны встретились, чтобы обсудить, как восстановить экономику, которая сильно пострадала из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который продолжает бушевать во всем мире.

"Они договорились продолжить обсуждения на этой неделе. Министр финансов представит окончательный план восстановления экономики", – сказано в сообщении.


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