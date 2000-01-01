19.05 19:17 MIGnews.com
Нетаниягу обсудил с главой минфина восстановление экономики
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром финансов Исраэлем Кацем.
Об этом 19 мая сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.
Стороны встретились, чтобы обсудить, как восстановить экономику, которая сильно пострадала из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который продолжает бушевать во всем мире.
"Они договорились продолжить обсуждения на этой неделе. Министр финансов представит окончательный план восстановления экономики", – сказано в сообщении.
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