19.05 19:17 MIGnews.com

Нетаниягу обсудил с главой минфина восстановление экономики

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с министром финансов Исраэлем Кацем.Об этом 19 мая сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.Стороны встретились, чтобы обсудить, как восстановить экономику, которая сильно пострадала из-за пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который продолжает бушевать во всем мире."Они договорились продолжить обсуждения на этой неделе. Министр финансов представит окончательный план восстановления экономики", – сказано в сообщении.