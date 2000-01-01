19.05 13:16 MIGnews.com

Рестораны и ночные клубы откроют через неделю

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Израильская организация "Рестораторы сильны вместе" договорилась с правительством об открытии ресторанов, пабов и ночных клубов через неделю.Таким образом, заведения начнут работать с 27 мая.Согласно предписаниям, посетители заведений должны будут подписывать декларацию о своем здоровье. Расстояние между столами – не менее 1,5 метров. Официанты будут работать в защитных масках.Соглашение было достигнуто между структурами министерств здравоохранения, финансов и экономики при участии заместителя генерального директора минздрава Итамара Гротто.