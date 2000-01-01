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Эйлат: в 23% семей оба кормильца остались без работы | Фото:19.05 20:59   MIGnews.com

Эйлат: в 23% семей оба кормильца остались без работы

В Эйлате в 23% семей оба кормильца остались без работы из-за коронавирусного кризиса.

По данн6ым службы занятости, это худший показатель в Израиле.

Так, общий уровень безработицы в городе составил 46%. У 36% безработных есть дети младше 18 лет.

Власти Эйлата анонсировали программу переподготовки кадров с бюджетом в 15 млн шекелей. Программа предназначена для перепрофилирования безработных на профессии, позволяющие зарабатывать удаленно.


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