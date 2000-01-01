19.05 20:59 MIGnews.com

Эйлат: в 23% семей оба кормильца остались без работы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Эйлате в 23% семей оба кормильца остались без работы из-за коронавирусного кризиса.По данн6ым службы занятости, это худший показатель в Израиле.Так, общий уровень безработицы в городе составил 46%. У 36% безработных есть дети младше 18 лет.Власти Эйлата анонсировали программу переподготовки кадров с бюджетом в 15 млн шекелей. Программа предназначена для перепрофилирования безработных на профессии, позволяющие зарабатывать удаленно.