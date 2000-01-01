19.05 12:14 MIGnews.com

Коалиция отказалась платить пособие самозанятым

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Правящая в Израиле коалиция отказалась выдвигать на рассмотрение Кнессета законопроект о выплате пособий по безработице мелким предпринимателям и самозанятым в условиях кризиса коронавируса.Одновременно коалиция предложила на рассмотрение Кнессета “исправленную версию норвежского закона”. Предполагается, что она будет рассмотрена на завтрашнем заседании.Глава фракции Еш Атид - Телем в Кнессете Меир Коэн прокомментировал происходящее: “Даже немного стыда нет у этой коалиции. В неделю, когда самое большое правительство в истории Израиля было приведено к присяге вместе с придуманными министрами, они спешат с тем. чтобы обеспечить себе еще больше должностей, и отвергают проблемы самозанятых, оказавшихся в трудной финансовой ситуации”.