Известный автор расхваливает израильскую экономику
В честь 70-летия израильской независимости экономическое издание Bloomberg сегодня, 19 апреля опубликовало статью об истории создания Еврейского государства, рассказывая о его сложностях и нахваливая успехи, которых добилась страна вопреки всем сложностям: Холокосту, экономическому коллапсу и голоду.
По словам автора статьи, американца израильского происхождения, Даниэля Гордиса, Израиль стал не просто выдающейся военной силой, но и "грозной экономической машиной".
В своей статье Гордис, который входит в 50 самых влиятельных евреев мира по версии Jerusalem Post, отметил, что "сегодня все беспокойства кажутся пережитком пришлого".
"Всемирный центр технологий имеет больше компаний в списке Nasdaq, чем любая другая страна в мире после США", - пишет автор.
По его словам, "Израиль стал важным культурным центром, что нехарактерно для страны, чье население едва приближается к численности города Нью-Йорк".
Гордис также подчеркнул, что, когда в прошлом году были названы 5 финансистов литературной премии Man Booker, двое из них были израильтянами, которые пишут на иврите.
"Как и в других странах, у Израиля есть опасный разрыв в доходах между богатыми и бедными, но опасения по поводу экономического краха исчезли", - уверен Гордис.