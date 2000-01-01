19.04 08:38 MIGnews.com

Революция Кахлона: отмена пошлин и помощь работающим

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В израильской прессе бурно обсуждаются пункты новой экономической программы министра финансов Моше Кахлона, направленной, в первую очередь, на помощь работающим родителям и среднему классу.Общая стоимость программы для бюджета - 4 миллиардов шекелей в год.Предусматривается существенное увеличение налоговых кредитов для работающих родителей, снижение или отмена пошлин на ряд товаров народного потребления и субсидирование групп продленного дня.Директор управления налогообложения Моше Ашер сообщил, что родителям ребенка в возрасте до 2 лет будет даваться 1,5 налоговых кредита, и 2,5 кредита до возраста шести лет. Это обойдется бюджету в 1,7 миллиарда шекелей.Увеличение налоговых кредитов приведет к реальному росту доходов работающих родителей - ребенка до года на 330 шекелей месяц, ребенка в возрасте до шести лет - на 430 шекелей.Отменяются ввозные пошлины на ряд товаров народного потребления. Пошлина на детскую одежду снижается с : 6% до 0, пошлина на обувь снижается с 12% до 0, налог на покупку сотовых телефонов снижается с 15% до 0.Так, смартфон, который сегодня стоит 3800 шекелей, подешевеет на 500 шекелей, детская коляска, которая стоит 3500 шекелей подешевеет на 200.Кахлон также объявил о субсидировании оплаты продленок - на 200-300 шекелей в месяц. Согласно вычислениям специалистов министерства финансов, в общей сложности в результате осуществления финансового плана Кахлона уровень доходов работающей семьи увеличится на 10 тысяч шекелей в год.