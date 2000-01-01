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БАГАЦ разрешил супермаркетам Тель-Авива работать в шаббат | Фото: David King/Flickr19.04 18:20   MIGnews.com

БАГАЦ разрешил супермаркетам Тель-Авива работать в шаббат

Несмотря на возражения представителей религиозного сектора Израиля, в среду, 19 апреля, Верховный суд Израиля издал постановление, согласно которому супермаркеты Тель-Авива могут продолжать работать по субботам, что харедим считают осквернением шаббата.

Таким образом БАГАЦ отреагировал на петицию, поданную против муниципалитета Тель-Авива после того, как он санкционировал работу объектов отдыха и супермаркетов в субботу.

"Разные люди придерживаются различных мнений относительно перевода закона, устанавливающего, что суббота должна быть признана днем отдыха", - так заявила в своем решении судья Дафна Барак-Эрез.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи с воодушевлением воспринял эту новость, заявив, что "Тель-Авив есть и останется свободным".
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