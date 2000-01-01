19.03 20:53 MIGnews.com

Госдолг США превысил 21 триллион долларов

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Согласно данным американского Министерства финансов, государственный долг США достиг рекордной отметки, превысив 21 триллион долларов.В министерстве уточняют, что доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллионов долларов, а остальные долги приходятся на частных инвесторов.При этом, несмотря на предвыборное обещание Дональда Трампа ликвидировать государственные долги Соединенных Штатов Америки, за год его правления американский госдолг вырос более чем на триллион долларов.Экономисты отмечают, что увеличение государственного долга параллельно вызывает дефицит бюджета США, который в феврале и так достиг нового рекорда, составив 215 миллиардов долларов.