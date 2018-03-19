Ближний Восток: началась стройка самой большой верфи IMI
В понедельник, 19 марта, на Ближнем Востоке стартовало строительство самой большой верфи - International Maritime Industries (IMI). Четыре гиганта взялись за реализацию этой идеи: Saudi Aramco, Bahri, Lamprell и Hyundai Heavy Industries.
Сегодня начались дноуглубительные работы и другие мероприятия.
Верфь, которая размещена на востоке Саудовской Аравии, заработает в 2019 году и выйдет на полную свою мощность к 2022 году, пишет seanews.
Площадь верфи составляет 12 млн кв. м. Производственный потенциал будет более 40 судов/год, включая 3 танкера типа VLCC и 4 буровые установки. У предприятия уже появились заказы на строительство 20 буровых установок и 52 судов.
Строительство оценивается в 5,2 млрд долл., из них 3,5 млрд долл. инвестирует правительство Саудовской Аравии, Saudi Aramco – 350,7 млн долларов, Bahri – 139,3 млн долларов, HHI – 70 млн долларов, Lamprell – 140 млн долларов.