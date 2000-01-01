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Кронпринц Саудии решил уравнять зарплаты 19.03 22:49   MIGnews.com

Кронпринц Саудии решил уравнять зарплаты

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман сообщил, что власти намерены уравнять зарплаты мужчин и женщин. Об этом он рассказал в интервью CBS.

Сейчас ведется активная работа над такой инициативой, в ближайшем будущем ее запустят, согласно ней, будут разработаны нормы, которые обеспечат равную оплату труда не только для мужчин, но и для женщин, пишет cbsnews.

Салман уверен, что такие действия, помогут увеличить долю работающих женщин в стране, на сегодня эта доля всего 22%.

В интервью он напомнил, что власти Саудовской Аравии смогли вернуть в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста 11 принцев и четырех министров в ноябре 2017 года.
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