Кронпринц Саудии решил уравнять зарплаты

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман сообщил, что власти намерены уравнять зарплаты мужчин и женщин. Об этом он рассказал в интервью CBS.
Сейчас ведется активная работа над такой инициативой, в ближайшем будущем ее запустят, согласно ней, будут разработаны нормы, которые обеспечат равную оплату труда не только для мужчин, но и для женщин, пишет cbsnews.
Салман уверен, что такие действия, помогут увеличить долю работающих женщин в стране, на сегодня эта доля всего 22%.
В интервью он напомнил, что власти Саудовской Аравии смогли вернуть в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста 11 принцев и четырех министров в ноябре 2017 года.