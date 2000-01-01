19.03 11:21 MIGnews.com

Израильтяне стали тратить на дорогу до работы на 30% больше

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За прошедшие десять лет израильтяне стали тратить на дорогу от дома до работы на треть больше времени, и, если государство не будет активнее развивать систему общественного транспорта, данная тенденция лишь усугубится.К такому заключению пришел Банк Израиль в опубликованном вчера докладе, согласно которому с 2005 по 2016 год время, за которое жители страны добираются до работы, увеличилось с 30 до 39 минут.Одной из основных причин такой статистики является большое количество частных автомобилей. Согласно приведенной информации, в 2014-2016 годах 3 из 4 израильтян добирались до работы и обратно на своих машинах, хотя в крупнейших городах картина несколько менее плачевная: Иерусалим – 54%, Тель-Авив – 62%, Хайфа – 64%.В то же время автобусами, такси или электричками/трамваями для этого пользуются лишь 1 из 5 жителей страны. Остальные же доходят пешком или добираются на велосипедах.Как утверждают в Банке Израиля, на общественном транспорте до работы и обратно едет каждый четвертый житель Тель-Авива и каждый третий житель столицы страны, Иерусалима. Это гораздо меньше, чем в таких европейских городах, как Барселона или Брюссель, 4 и 7 жителей которых пользуются коммунальным транспортом.При этом, согласно докладу, израильтяне, которые вынуждены пользоваться общественным транспортом, являются представителями менее обеспеченных слоев населения и делают это лишь потому, что у них нет иного выбора.Центральный банк Израиля повторил предупреждение Международного валютного фонда, который на прошлой неделе заявил о недостаточно развитой транспортной инфраструктуре в стране. Для борьбы с этим явлением надо больше вкладывать в строительство дорог и развитие общественного транспорта.Согласно индексу пользования общественного транспорта, оным должны пользоваться 43% жителей Гуш-Дана, однако на деле лишь каждый ее четвертый житель крупнейшей агломерации страны.И хотя в Банке и отмечают, что в последние годы Минтранс инициировал несколько перспективных и многообещающих проектов, на фоне падения безработицы среди граждан этого может оказаться недостаточно.