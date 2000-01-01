19.03 20:33 MIGnews.com

Израиль: Слабый пол на рынке труда

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Согласно исследованию, проведенному Союзом промышленников накануне Международного женского дня, в 2016 году на рынок труда вышли 49,4 тысячи женщин, при этом выросло число представительниц слабого пола, занимающих руководящие посты, а рынок начал предъявлять к женщинам более высокие требования: к примеру, зачастую требуется наличие высшего образования. Всего в прошлом году число работающих женщин выросло на 2,9% и достигло 1.764.900 человек.Число женщин, попадающих под определение независимых предпринимателей, выросло в 2016 году на 4,9% по сравнению с 2015 годом до 149.100 человек. В 2016 году в Израиле было зарегистрировано почти 450.300 частных предпринимателей, так что почти треть из них являются представительницами слабого пола. На 2,7% увеличилось число женщин, работающих по специальностям, требующим академическое образование (преподаватели, учителя, инженеры, врачи, адвокаты, аудиторы и так далее), на 1,7% выросло число женщин, работающих в промышленности и строительстве. Среди профессиональных рабочих в сельском хозяйстве женщин стало на 16,7% меньше — отрасль покинули 600 женщин и теперь в ней работают только 2.800 работниц.Как уже упоминалось, в 2016 году увеличилось число женщин на руководящих постах —135.200 руководительниц, что на 12,1% больше, чем в 2015 году. Вместе с этим, это всего 8% от общего числа женщин на рынке труда, у мужчин речь идет о 13% или 261 тысяче руководителей.Географический анализ занятости женщин (по данным 2015 года) показал, что 24% израильтянок работают в центре страны (не включая Тель-Авив и Иерусалим), 23% в округе Тель-Авива, 12% в северном округе, 12% на юге страны, 11% в округе Хайфа, 10% в Иерусалиме и 2% в Иудее и Самарии.По данным международного исследовательского института IMD, по индексу гендерного неравенства Израиль находится на 20 месте из 61, что хуже, чем в 2015, когда Израиль находился на 18 месте. По числу женщин, занимающих ключевые посты, Израиль находится на 16 месте, что на 7 позиций хуже, чем в 2015 году.