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Загружены до предела: Израильские дороги не справляются 19.03 18:31   MIGnews.com

Загружены до предела: Израильские дороги не справляются

Количество автомобилей на дорогах страны постоянно растет, вместе с ним растет и общий пробег автопарка страны, который вырос в 2016 году на 6,2% (3,4 миллиарда километров) до 58,2 миллиарда километров. Невиданный доселе рост количества автомобилей на дорогах — в 2016 году на дорогах страны появилось 286 тысяч новых автомобилей — превращает ситуацию на дорогах Израиля из сложной в катастрофическую. Еще в 2014 году израильские трассы были самыми загруженными среди стран-членов OECD с более чем 2.500 автомобилей на каждый километр дорог.

С тех проблема только разрастается наподобие снежного кома, загруженность дорог растет из года в год. Если в период с 2012 по 2014 годы километраж автопарка увеличивался в среднем на 600 миллионов километров в год, то с 2014 по 2016 годы произошел резкий скачок до 2,9 миллиарда километров в год. Несмотря на постоянно проводимые работы по расширению существующих трасс и строительству новых, они не успевают за быстрым ростом автопробега и количества транспортных средств. По данным Центрального статистического бюро, опубликованным в конце 2015 года, с 2000 года количество автомобилей на дорогах страны выросло на 70%, а среднегодовой автопробег на 50%. С другой стороны, протяженность дорог выросла почти на 17%, а площадь дорог всего на 40%.

В министерстве транспорта разработали экспериментальный индекс, касающийся проблемы пробок на дорогах. Индекс отражает изменения во времени, которое занимает поездка на определенных участках дорог, между часами пик и часами, когда движение не затруднено.  Согласно индексу, поездка на дорогах в утренние и послеобеденные часы в 2016 года заняла в среднем на 64% больше времени, чем та же поездка в ночное время.

В ближайшие годы не стоит ожидать изменения ситуации к лучшему: в планах министерства транспорта добиться, чтобы разница между ночными поездками и поездками в часы пик снизилась всего лишь до 62%. Столь скромные цели в министерстве объясняют широкомасштабными работами над улучшением инфраструктуры, которые продлятся длительное время и потому, как минимум, до 2020 году в Израиле не ожидается появления эффективного общественного транспорта. Между тем исследования показывают, что израильтяне готовы пересесть на общественный транспорт, как только им представится такая возможность.
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