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Коронавирус может оказать влияние на технологический сектор 20.02 08:30   MIGnews.com

Коронавирус может повлиять на технологический сектор

Эпидемия коронавируса нового типа может оказать долгосрочное негативное влияние на предприятия технологического сектора, чье производство зависит от Китая.

К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Вспышка коронавируса может оказать длительное воздействие на технологические компании, если учесть тот факт, что цепочки поставок ориентированы на Китай…, а китайские поставщики еще не работают на полную мощность", — говорится в релизе агентства, пишет FxStreet.

Эксперты также отмечают, что компании неспособны в короткие сроки сменить поставщиков.


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