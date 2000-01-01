Коронавирус может повлиять на технологический сектор
Эпидемия коронавируса нового типа может оказать долгосрочное негативное влияние на предприятия технологического сектора, чье производство зависит от Китая.
К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"Вспышка коронавируса может оказать длительное воздействие на технологические компании, если учесть тот факт, что цепочки поставок ориентированы на Китай…, а китайские поставщики еще не работают на полную мощность", — говорится в релизе агентства, пишет FxStreet.
Эксперты также отмечают, что компании неспособны в короткие сроки сменить поставщиков.