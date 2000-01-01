Депутат требует не продавать Египту газ из-за коррупции
Председательница подкомитета Кнессета по продвижению технологий возобновляемой энергетики Яэль Коэн Фаран из "Сионистского лагеря" требует немедленно прекратить все переговоры о заключении газовой сделки с Египтом.
Как пишет "Маарив", она уже потребовала у юридического советника правительства Авихай Мандельбита вмешаться.
Свои требования депутат подтвердила доказательной базой на счет взяточничества, мошенничества и нарушения оказанного доверия бывшим заместителем главы Совета национальной безопасности Авриэлем Бар-Йосефом.
Кроме того, она утверждает, что в свою бытность членом комиссии Цемаха Бар-Йосефом продвигал деловые интересы бизнесмена Михаэля Герцога. Напомним, что в 2012 году комиссия рекомендовала разрешить экспорт до 50% крупных и до 75%-100% мелких газовых месторождений Израиля.
Напомним, что 19 февраля израильские энергетические компании Delek Drilling и Noble Energy заключили с египетской Dolphin Energy договоры о поставке в Египет около 64 млрд. кубометров газа в течение 10 лет. Стоимость контрактов составила порядка 15 млрд. долларов.