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Египет купит израильского газа на 15 млрд. долларов | Фото: Thinkstock19.02 15:54   MIGnews.com

Египет купит израильского газа на 15 млрд. долларов

Операторы израильских газовых месторождений "Тамар" и "Левиафан" Delek Drilling и Noble Energy подписали контракты на продажу природного газа в Египет. Как сообщили в пресс-службе первой компании, договор стоимостью порядка 15 млрд. долларов был оформлен сроком на 10 лет.

Согласно условиям договора, израильские Delek и Noble будут поставлять египетской энергетической компании Dolphin Energy порядка 7 млрд. кубометров газа в год, половина которого будет поставляться из "Тамар", и половина – из "Левиафана". В целом планируется продать Египту около 64 млрд. кубометров газа.

Стоит отметить, что если разработка первого месторождения была завершена окончательно, то второе все еще разрабатывается и окончательно этот процесс должен быть завершен лишь в следующем году.

Для транспортировки газа рассматриваются несколько вариантов. Основные из них два – это продолжение Панарабского газопровода из Иордании в Израиль или использование еще не построенного Восточно-Средиземноморского газопровода.

К слову, последний представляет собой амбициозный израильский проект и изначально предполагался для поставок израильского газа через Балканский полуостров в Европу. По различным оценкам, на реализацию проекта уйдет 6-7 лет.

Что же касается Панарабского газопровода, то Delek и Noble уже начали переговоры с его оператором, компанией EMG (на 25% принадлежит израильской Merhav Group).
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