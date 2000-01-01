19.02 15:54 MIGnews.com

Египет купит израильского газа на 15 млрд. долларов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Операторы израильских газовых месторождений "Тамар" и "Левиафан" Delek Drilling и Noble Energy подписали контракты на продажу природного газа в Египет. Как сообщили в пресс-службе первой компании, договор стоимостью порядка 15 млрд. долларов был оформлен сроком на 10 лет.Согласно условиям договора, израильские Delek и Noble будут поставлять египетской энергетической компании Dolphin Energy порядка 7 млрд. кубометров газа в год, половина которого будет поставляться из "Тамар", и половина – из "Левиафана". В целом планируется продать Египту около 64 млрд. кубометров газа.Стоит отметить, что если разработка первого месторождения была завершена окончательно, то второе все еще разрабатывается и окончательно этот процесс должен быть завершен лишь в следующем году.Для транспортировки газа рассматриваются несколько вариантов. Основные из них два – это продолжение Панарабского газопровода из Иордании в Израиль или использование еще не построенного Восточно-Средиземноморского газопровода.К слову, последний представляет собой амбициозный израильский проект и изначально предполагался для поставок израильского газа через Балканский полуостров в Европу. По различным оценкам, на реализацию проекта уйдет 6-7 лет.Что же касается Панарабского газопровода, то Delek и Noble уже начали переговоры с его оператором, компанией EMG (на 25% принадлежит израильской Merhav Group).