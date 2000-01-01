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Кахлон: Израильская экономика среди лидеров в ОЭСР | Фото: Thinkstock19.02 19:21   MIGnews.com

Кахлон: Израильская экономика - среди лидеров в ОЭСР

Выступая в начале сегодняшнего заседания правительства, 19 февраля, министр финансов Моше Кахлон обратил свои замечания к показателям экономического роста, опубликованным на прошлой неделе Центральным бюро статистики.

"Теперь можно сказать, что 2016 год будут помнить как один из лучших для экономики Израиля. Показатели Израиля также чрезвычайно улучшились по сравнению со странами ОЭСР, подняв Израиль в число лидеров по темпам роста во второй половине 2016 года . В дополнение к росту, мы завершаем год самым низким уровнем безработицы. Что действительно важно для нас, однако, - это то, что эти цифры, которые будут опубликованы сегодня Министерством финансов, показывают, что рост идет на пользу людям, которые находятся в экономически невыгодном положении", - заявил министр Кахлон.

Моше Калон нахваливал экономику Израиля, говоря: "Мы добиваемся этих показателей экономического роста в то время, когда отношение долга к ВВП резко падает. Мы увеличили расходы на социальные министерства, и достигли более низкого, чем ожидалось, дефицита бюджета. Действия, предпринятые нами в течение последних двух лет, доказывают, что нет никакого противоречия между свободной и ответственной экономикой и помощью бедным слоям населения и среднему классу".
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