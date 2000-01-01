19.02 16:48 MIGnews.com

Израильский рынок труда не любит пожилых

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Сегодня в Израиле есть порядка 50 тысяч безработных в возрасте 50 лет и старше. Даже при нынешнем, исторически низком, уровне безработицы у работника в возрасте 50 лет и старше, потерявшего работу, практически нет надежды найти работу за короткий промежуток времени. По данным Службы трудоустройства, 65% таких работников, вынужденных оставить свое рабочее место, не могут найти работу за время получения пособия по безработице (количество оплачиваемых дней составляет от 50 до 175).Четверть из них не найдут работу и в течение двух лет после увольнения. Работодатели более чем неохотно принимают на работу людей в возрасте и это несмотря на то, что у работника в 50+ есть огромный багаж преимуществ: жизненный и профессиональный опыт, отсутствие маленьких детей, требующих отпусков и больничных, лояльность к рабочему месту и готовность работать —в этом возрасте люди уже не находится на перекрестках карьерного роста и вкладывают силы не в развитие планов на будущее, а в повседневную работу.Основное опасение вызывает сценарий, при котором пожилые безработные не в состоянии найти новое место работы и вынуждены жить на пособия, которые не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни. Фактически, данные Института национального страхования доказывают, что с возрастом у израильтян растут шансы скатиться к бедности.До 2030 года почти 500.000 наемных работников в стране перейдут границу 55-летнего возраста, по сравнению со странами OECD Израиль занимает достаточно высокое место по уровню занятости этой группы. И тем не менее, согласно результатам исследований, почти 30% из тех, кто достиг возраста 65 и может и хочет работать, не нашел себе место на рынке труда. Подобный «простой» обходится израильской экономике более чем в 6 миллиардов шекелей в год.Среди стран, которые могут гордиться уровнем занятости людей старше 50, находятся Исландия, Швеция, Новая Зеландия. Естественно, это не произошло по воле случая, правительства этих стран предприняли ряд шагов, среди них налоговые льготы для работодателей, готовых нанимать пожилых людей, повышение пенсионного возраста и принятие законов против дискриминации на почве возраста. Сами работники тоже получили ряд преференций, в виде сохранения пособий Нацстраха для тех, кто продолжает работать, увеличение пенсионных отчислений и тому подобное.