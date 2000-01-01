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19.02 10:09   MIGnews.com

Началось строительство "красной линии" подземки Тель-Авива

П сообщению Решет Бет, сегодня, 19 февраля, начались работы по строительству “красной линии” скоростного подземного трамвая в Тель-Авиве.

Работы начались на четыре месяца раньше запланированного срока.

Общая протяженность тоннелей “красной линии” составит 12 км. Длина каждой машины, бурящей тоннель - 115 метров, диаметр - 7,5 метров. Вес каждой машины - 900 тонн, с ней работают 20 механиков и инженеров.

Скорость работы каждой машины -10 метров в день. Помимо выемки грунта, машина устанавливает бетонные кольца для укрепления тоннеля.
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