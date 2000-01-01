19.01 20:44 MIGnews.com

Почему увеличится налоговое бремя

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Управляющий Банка Израиля профессор Ярон привел расчеты Банка Израиля, согласно которым, если ситуация в секторе не изменится, то правительству в ближайшем будущем придется существенно повысить налоги. Одни лишь прямые налоги придется повысить на 16 процентов.Данным Банка Израиля я доверяю. До недавнего времени доверять можно было и данным Минфина. За «липу» чиновников ожидали серьезные взыскания. Но последний министр финансов изменил эту практику, серьезные экономические отчеты начали подстраивать под политические реляции «самого социального» министра финансов. Дошло до того, что изменили индекс роста цен на квартиры, чтобы замаскировать громкий провал программы «Цена для новосела». Но это так, к слову.Новый управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон приступил к своим обязанностям чуть больше года назад. У него нет причин скрывать от нас провалы (хотя бы потому, что это не его провалы). У него нет политических интересов, он не будет камуфлировать угрозы. Сегодня в Израиле он выглядит одной из самых объективных фигур.В начале 2020 года профессор Ярон выступал на конференции газеты «The Marker», которая была посвящена экономическим вопросам ультраортодоксального сектора. Он сообщил, среди прочего, что средняя светская семья платит ежемесячно 4371 шекель в виде разных налогов, в то время как ультраортодоксальная – всего 1517 шекелей. Это даже меньше, чем арабы (арабская семья платит в среднем 1587 шекелей). Средняя светская семья в 2018 году имела месячный доход в 18 603 шекеля, из которых 2182 приходилось на долю всевозможных пособий, льгот и других отчислений из казны. Доход средней семьи ультраортодоксов, для сравнения, составляет 13 160 шекелей в месяц, из них пособия составляют 3558 шекелей. То есть, ультраортодоксы значительно меньше зарабатывают, платят значительно меньше налогов, а получают из государственной казны значительно больше.ОЭСР с 2010 года, с момента вступления Израиля в этот клуб развитых стран, каждый год отмечает в своих отчетах, что одной из главных проблем израильской экономики являются огромные непроизводительные секторы, и прежде всего это ультраортодоксальные мужчины, которые не имеют ни профессии, ни образования (зачастую нет даже базовых знаний по математике и английскому), не работают, не служат в армии и не платят налогов. В Израиле самые бедные города – с высоким процентом ультраортодоксального населения (Бней-Брак, Иерусалим, Бейт-Шемеш).Сегодня только половина ультраортодоксальных мужчин работает (из всего остального еврейского населения – работает 87%), причем уровень их занятости не повысился с 2015 года. То есть, учитывая прирост населения в их секторе, можно смело сказать, что ситуация ухудшается. Причина: щедрые коалиционные соглашения, подписанные с Нетаниягу, которые практически не оставили ни стимулов, ни экономического давления на неработающих ультраортодоксов.Даже та половина, которая работает, обычно занята на работах с низкой квалификацией и производительностью труда. То же можно сказать и об ультраортодоксальных женщинах, которые, хотя работают больше мужчин, но, в основном, на неполную ставку, с низкой производительностью труда и низкими зарплатами.Ультраортодоксы, которые предпочитают не работать, являются тяжелым бременем для экономики страны. И с каждым годом оно становится все тяжелее. Учитывая их высокую рождаемость, к 2065 году каждый третий в Израиле (32%) будет относиться к этому непроизводительному сектору (сегодня они составляют только 12% населения). Мы их не прокормим. Профессор Ярон привел расчеты Банка Израиля, согласно которым, если ситуация в секторе не изменится, то правительству в ближайшем будущем придется существенно повысить налоги. Одни лишь прямые налоги придется повысить на 16 процентов.Профессор Ярон не политическая фигура. Профессионал. Технократ. Он говорил тихим спокойным голосом, почти лишенным эмоций (как и подобает экономисту). Зал был переполнен ультраортодоксами, которые особого интереса к словам спикера не выражали. Профессор пытался придать своим словам положительный вектор. Дескать, в этом секторе кроется гигантский экономический потенциал, это ведь «золотые головы», люди, которые умеют учиться. Нужно их интегрировать в систему высшего образования, в рынок труда. И это абсолютно справедливо.Но…Единственным препятствием на пути интеграции ультраортодоксов являются ультраортодоксальные партии! Они заинтересованы держать свой электорат в гетто, не позволяя им общаться и соприкасаться с Израилем. Конечно, на профессора Ярона немедленно обрушился с обвинениями в антисемитизме депутат Еврейства Торы Исраэль Айхлер. «Любые выкладки, в которых богобоязненных евреев выносят в отдельную графу, основаны на антисемитском подходе», - заявил он. Конечно, это напрашивалось. Запретить статистику, скрыть колоссальное отставание ультраортодоксального сектора, снивелировать с остальным еврейским населением страны и не будет проблем. ШАС и Еврейство Торы смогут продолжать свои гешефты. Как Кахлон запретил всем ведомствам, кроме родного Минфина, публиковать статистику роста цен на квартиры. Там, где нет статистики, правят вранье и пропаганда. Любую критику в свой адрес они немедленно клеймят «антисемитизмом», что дает им право «не реагировать». Но проблема от этого не исчезает.Я даже не буду повторять, что цивилизационно религиозный фанатизм направлен против прогресса, против процветания, против технологий. Это идеология запретов, гетто и сохранения неких старых устоев. Сегодня ультраортодоксальные партии повисли стопудовыми гирями на ногах еврейского государства. Они тянут вниз и самих ультраортодоксов, которые не могут вырваться из заколдованного круга нищеты. Ни образования, ни профессии, ни социальных связей с внешним миром, которые дает армия, ни мотивации работать, и при этом они заводят многодетные семьи, едва достигнув совершеннолетия. Именно их политиканы сделали заложниками такой жизни.Только сильный НДИ сможет способствовать созданию ширкого правительства, которое сможет поменять этот вектор. В будущее. Вперед. В сторону процветания, развития, прогресса, технологий. В день выборов примите правильное решение.На правах рекламы.