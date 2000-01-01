Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Тель-Авив вошел в двадцатку самых дорогих городов мира | Фото:19.01 18:03   MIGnews.com

Тель-Авив вошел в двадцатку самых дорогих городов мира

Тель-Авив вошел в рейтинг двадцати самых дорогих городов планеты в 2020 году, обосновавшись на 20-м месте.

К такому выводу пришли специалисты базы данных Numbeo, оценивающей стоимость жизни в разных уголках мира.

Город набрал 86,36 балла по индексу стоимости жизни, оказавшись между американским городом Окленд (штат Калифорния), оказавшимся на 19-м месте (86,51) и Копенгагеном (86,23).

В свою очередь Хайфа с показателем в 80,29 балла как и в прошлом году заняла 31-е место в мире, за ним следует Чикаго –, Осака и Иерусалим (79,42), опустившийся с 33-го места в прошлом году до 34 позиции.

Пять самых дорогих городов мира находятся в Швейцарии - Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн, за ними следуют три норвежских города Ставангер, Осло и Стронхейм, за которыми следуют исландская столица Рейлявик на 9-м месте и Берген, Норвегия на 10-м месте.

Пять крупнейших городов США находятся на 11-15 местах: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Анкоридж, Гонолулу и Бруклин, за которыми следуют Ольборг в Дании, Вашингтоне, Токио и Окленде.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:05
США не пустили военных РФ к месторождению нефти в Сирии
18:34
Медики нашли необычную причину возникновения тромбов
18:13
Израильская полиция готовится к зимнему шторму
17:32
Парламент Иордании хочет отказаться от израильского газа
17:01
ХАМАС запустил в Израиль взрывные шары: ЦАХАЛ уже ответил
16:29
Иран планировал стать ядерным государством еще в 2002 году
16:15
Бывшего замглаву ШАБАКа поменяли на подругу Ганца
15:27
Израиль: Освобождение от налога при покупке квартир
15:09
Китай: новые случаи заражения опасным вирусом
14:25
Трамп предупреждает Хаменеи
14:06
HBO снимет сериал про убийство комнадира "Хизбаллы"
13:28
"Италия признает Иерусалим столицей под моим руководством"
13:15
Половина израильских мужчин не заканчивает службу в армии
13:08
Провалы подготовки 319-й дивизии - лишь верхушка айсберга
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus