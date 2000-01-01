19.01 18:03 MIGnews.com

Тель-Авив вошел в двадцатку самых дорогих городов мира

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Тель-Авив вошел в рейтинг двадцати самых дорогих городов планеты в 2020 году, обосновавшись на 20-м месте.К такому выводу пришли специалисты базы данных Numbeo, оценивающей стоимость жизни в разных уголках мира.Город набрал 86,36 балла по индексу стоимости жизни, оказавшись между американским городом Окленд (штат Калифорния), оказавшимся на 19-м месте (86,51) и Копенгагеном (86,23).В свою очередь Хайфа с показателем в 80,29 балла как и в прошлом году заняла 31-е место в мире, за ним следует Чикаго –, Осака и Иерусалим (79,42), опустившийся с 33-го места в прошлом году до 34 позиции.Пять самых дорогих городов мира находятся в Швейцарии - Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн, за ними следуют три норвежских города Ставангер, Осло и Стронхейм, за которыми следуют исландская столица Рейлявик на 9-м месте и Берген, Норвегия на 10-м месте.Пять крупнейших городов США находятся на 11-15 местах: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Анкоридж, Гонолулу и Бруклин, за которыми следуют Ольборг в Дании, Вашингтоне, Токио и Окленде.