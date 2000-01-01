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Парламент Иордании хочет отказаться от израильского газа | Фото:19.01 17:32   MIGnews.com

Парламент Иордании хочет отказаться от израильского газа

Парламент Иордании проголосовал за запрет импорта газа из Израиля спустя несколько недель после начала его прокачки в королевство.

Соответствующее голосование состоялось в воскресенье, 19 января, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

Отметим, в начале января Израиль начал экспортировать газ с морского месторождения Левиафан в соседние Иорданию и Египет – единственные две арабские страны, с которыми Иерусалим смог заключить мирные договора.

Однако после заключения соглашения между Израилем и Иорданией в королевстве начались массовые акции протеста.

Предложение, принятое парламентом, теперь должно отправиться на утверждение правительства, после чего документ вернут в законодательный орган для официального голосования. Согласно текста законопроекта, местному правительству, его министерствам, а также государственным учреждениям и компаниям запрещено импортировать газ израильского происхождения.


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