19.01 17:32 MIGnews.com

Парламент Иордании хочет отказаться от израильского газа

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Парламент Иордании проголосовал за запрет импорта газа из Израиля спустя несколько недель после начала его прокачки в королевство.Соответствующее голосование состоялось в воскресенье, 19 января, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Отметим, в начале января Израиль начал экспортировать газ с морского месторождения Левиафан в соседние Иорданию и Египет – единственные две арабские страны, с которыми Иерусалим смог заключить мирные договора.Однако после заключения соглашения между Израилем и Иорданией в королевстве начались массовые акции протеста.Предложение, принятое парламентом, теперь должно отправиться на утверждение правительства, после чего документ вернут в законодательный орган для официального голосования. Согласно текста законопроекта, местному правительству, его министерствам, а также государственным учреждениям и компаниям запрещено импортировать газ израильского происхождения.