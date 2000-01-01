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Цены на воду в Израиле вновь взлетят | Фото:18.12 17:33   MIGnews.com

Цены на воду в Израиле вновь взлетят

Цены на воду вырастут на 2,86%, а не на 3,04%, как было объявлено в прошлый четверг.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на Управление водными ресурсами.

В ведомстве пояснили, что увеличение тарифов направлено на создание передовых очистных сооружений и реализацию плана развития "Мекорот", который предусматривает модернизацию, строительство и продвижение систем водоснабжения.

"Несмотря на это умеренное увеличение и несмотря на тот факт, что более 50% израильской воды производится на опреснительных, очистных и рециркуляционных установках для сельского хозяйства, тарифы на воду и канализацию в Израиле являются одними из самых низких в мире", – сказано в сообщении.


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