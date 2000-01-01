Цены на воду в Израиле вновь взлетят

Цены на воду вырастут на 2,86%, а не на 3,04%, как было объявлено в прошлый четверг.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на Управление водными ресурсами.
В ведомстве пояснили, что увеличение тарифов направлено на создание передовых очистных сооружений и реализацию плана развития "Мекорот", который предусматривает модернизацию, строительство и продвижение систем водоснабжения.
"Несмотря на это умеренное увеличение и несмотря на тот факт, что более 50% израильской воды производится на опреснительных, очистных и рециркуляционных установках для сельского хозяйства, тарифы на воду и канализацию в Израиле являются одними из самых низких в мире", – сказано в сообщении.