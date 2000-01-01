Открылась скоростная линия Иерусалим-Тель-Авив

Министр транспорта Бецалель Смотрич, министр иностранных дел Исраэль Кац и гендиректор "Ракевет Исраэль" Михаэль Майкснер проехались на первом прямом поезде.
"Для нас это праздник. Сегодня мы отправляем первый поезд с пассажирами из Иерусалима на станцию ха-Хагана, связывающую Иерусалим с Тель-Авивом", – сказал Майкснер.
По его словам, проект был очень сложным с точки зрения инфраструктуры и технологий.
"Сейчас много говорят о первом и втором Израиле, о "государстве Тель-Авив" и "государстве Иерусалим". Автотрассы и железные дороги станут мостами, соединяющими нас. Мы единый народ", - сказал в свою очередь Смотрич.
По словам министра, строительство линии является прежде всего заслугой его предшественника. Тем временем, Кац отметил, что открытие сообщения является историческим событием, а новая железнодорожная линия укрепит экономику израильской столицы.
Регулярное сообщение начнется 21 декабря. Все расстояние поезд будет преодолевать за 32 минуты. Стоимость билета – 22 шекеля.