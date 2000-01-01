18.12 16:32 MIGnews.com

Нетаниягу откроет бизнес-конференцию Globes

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откроет бизнес-конференцию Globes 19-20 декабря в Международном конференц-центре ICC в Иерусалиме. Президент Реувен Ривлин примет участие в конференции в четверг.Бизнес-конференция Globes, старейшая и крупнейшая экономическая конференция в Израиле, проводится ежегодно в течение двух десятилетий. Конференция этого года посвящена трем основным темам: экономическому голосованию - почему вопросы экономики, общества и качества жизни не влияют на то, как мы голосуем, хотя мы придаем им такое значение; долгосрочному планированию в Израиле; и проблеме ослабления доверия в израильском обществе, в том числе в самой прессе.Более 150 докладчиков выступит на конференции, в том числе лидеры всех политических партий. Вся юридическая элита Израиля, в том числе министр юстиции Айелет Шакед, Генеральный прокурор Авихай Мандельблит и другие.