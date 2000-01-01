Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу откроет бизнес-конференцию Globes 18.12 16:32   MIGnews.com

Нетаниягу откроет бизнес-конференцию Globes

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откроет бизнес-конференцию Globes 19-20 декабря в Международном конференц-центре ICC в Иерусалиме. Президент Реувен Ривлин примет участие в конференции в четверг.

Бизнес-конференция Globes, старейшая и крупнейшая экономическая конференция в Израиле, проводится ежегодно в течение двух десятилетий. Конференция этого года посвящена трем основным темам: экономическому голосованию - почему вопросы экономики, общества и качества жизни не влияют на то, как мы голосуем, хотя мы придаем им такое значение; долгосрочному планированию в Израиле; и проблеме ослабления доверия в израильском обществе, в том числе в самой прессе.

Более 150 докладчиков выступит на конференции, в том числе лидеры всех политических партий. Вся юридическая элита Израиля, в том числе министр юстиции Айелет Шакед, Генеральный прокурор Авихай Мандельблит и другие.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:11
В Рио-де-Жанейро случился масштабный пожар
00:42
Садик Хан хочет посетить Израиль: «Как только смогу»
23:54
Кремль отвергает сообщения о вмешательстве в выборы США
22:17
Израильская AI healthcare ставит диагноз по приложению
21:45
В Турции 2,000 человек получили пожизненные тюремные сроки
21:38
British Airways возобновит полеты в Пакистан
21:31
Хейли: обе стороны выиграют от "мирного плана" Трампа
21:13
Российский сухогруз сел на мель у побережья Британии
21:02
ЛАГ призвала Бразилию изменить позицию в отношении Израиля
20:45
Лапид: США поддерживают нашу борьбу за Голаны
20:25
Путин рассказал, что ждет США после выхода из ДРСМД
20:11
Принимая Аббаса, король Иордании осудил Израиль
19:37
Израиль призывает Грузию перевести посольство в Иерусалим
19:34
"Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus